Головкин ударом в челюсть нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от «Канело»

Алматы. 9 июня. КазТАГ — Казахстанский боксер Геннадий Головкин ударом в челюсть нокаутировал канадца Стива Роллса в первом бою после поражения от Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.

«В Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden состоялся бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО) и канадцем Стивом Роллсом (19-0, 10 КО). Бой прошел не в привычном среднем весе, а в промежуточном – в 164 фунтах. Этот поединок не продлился всю отведенную дистанцию, завершившись досрочной победой Головкина после удара в челюсть в четвертом раунде», — говорится в сообщении в воскресенье.

Таким образом, Геннадий успешно дебютировал на платформе DAZN – это был его первый из шести боев при новом телепартнере. Также для GGG это был дебют под руководством нового тренера – Джонатона Бэнкса.

«Победа над Роллсом позволила Головкину «перекрыть» первое поражение в профессиональной карьере, которое он потерпел в сентябре прошлого года, уступив мексиканцу Саулю Альваресу (52-1-2, 34 КО) решением большинства голосов судей», — резюмируется в сообщении.

Напомним, в первый раз Головкин и Альварес встретились на ринге 16 сентября 2017 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Тогда бой завершился спорной ничьей: 118-110 в пользу «Канело», 114-114, 115-113 в пользу Головкина. Изначально рематч должен был состояться еще 5 мая, однако тогда «Канело» получил дисквалификацию после двух проваленных допинг-тестов.

Во второй раз Головкин и Альварес встретились на ринге 16 сентября 2018 года также на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Титульный бой в среднем весе завершился победой «Канело» решением судей. Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBO. Мексиканскому боксеру также достались специальный пояс WBC и вакантный пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring. Для «Канело» эта победа стала юбилейной, 50-й в карьере.