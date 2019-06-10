Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 10 июня. КазТАГ – Доллар США относительно данных за субботу в понедельник незначительно подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т384, а продажи – Т386.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т384,5, а продают по Т386,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т384,5, а продажи – Т386,3.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т383,34.