Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 10 июня. КазТАГ – Доллар США относительно данных за субботу в понедельник незначительно подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.
В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т384, а продажи – Т386.
В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т384,5, а продают по Т386,4.
В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т384,5, а продажи – Т386,3.
Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т383,34.