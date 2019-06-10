Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

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Алматы. 10 июня. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1340,65.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 6,35.

Стоимость унции золота в евро составила 1184,6 (+0,41), а в британских фунтах – 1052,14 (+2,98).

Межбанковский фиксинг золота осуществляется каждый торговый день в 10.30 и 15.00 по времени Гринвича. Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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