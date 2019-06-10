Косанов: Токаев подтвердил намерения вести диалог с обществом, терпимость к инакомыслию

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Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – По мнению заявлявшегося в качестве «кандидата от оппозиции» представителя общественного движения «Ұлт тағдыры» Амиржана Косанова, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев подтвердил намерения вести диалог с обществом, терпимость к инакомыслию, сообщает «Радио Азаттық».

«Косанов назвал одной из причин своего поражения то, что он не был «кандидатом от объединенной оппозиции», а также «пресловутый бойкот», который был объявлен «некоторыми бывшими коллегами по демократическому лагерю, которые находятся за рубежом». Он также заявил, что «видел по телеэкрану, что транзит власти все-таки будет проходить с участием народа, с участием его мнений». Косанов добавил, что Касым-Жомарт Токаев, по его мнению, «еще раз подтвердил свои намерения вести диалог с обществом, терпимости к инакомыслию, особенно к альтернативному мнению со стороны молодежи» и поздравил того с «победой», — говорится в сообщении в понедельник.

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