Вниманию выезжающих за границу!

Важная новость для всех, кто только собирается в отпуск и хочет провести его за границей. Департамент государственных доходов по Мангистауской области настоятельно рекомендует перед выездом использовать интернет-сервис на сайте Комитета государственных доходов и проверить себя на наличие либо отсутствие задолженности по налогам и платежам.
На это уйдет всего пара минут и для этого достаточно ввести ИИН на сайте КГД МФ РК http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web (раздел «Электронные сервисы» — «Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов»).
Всё можно сделать используя ПК, ноутбук или такие мобильные гаджеты как планшет, смартфон и т.д.
Снять временный запрет на выезд за границу можно только одним способом — оплатив имеющиеся долги.
Примечание: согласно статье 128 Налогового Кодекса Республики Казахстан «Взыскание налоговой задолженности налогоплательщика – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся частной практикой»
- В случаях неуплаты или неполной уплаты физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся частной практикой, налоговой задолженности в размере более 1-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, по истечении тридцати рабочих дней со дня вручения уведомления о налоговой задолженности физических лиц налоговый орган выносит налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица (далее – налоговый приказ) по форме, установленной уполномоченным органом, и не позднее пяти рабочих дней со дня его вынесения направляет физическому лицу.
- При непогашении физическим лицом налоговой задолженности налоговый орган не позднее пяти рабочих дней со дня вручения налогового приказа физическому лицу направляет такой налоговый приказ в органы исполнительного производства для принудительного исполнения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.
- Налоговый приказ отменяется вынесшим его налоговым органом не позднее одного рабочего дня со дня погашения физическим лицом налоговой задолженности.
Департамент государственных доходов по Мангистауской области
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