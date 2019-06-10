Вниманию выезжающих за границу!

Важная новость для всех, кто только собирается в отпуск и хочет провести его за границей

Важная новость для всех, кто только собирается в отпуск и хочет провести его за границей. Департамент государственных доходов по Мангистауской области настоятельно рекомендует перед выездом использовать интернет-сервис на сайте Комитета государственных доходов и проверить себя на наличие либо отсутствие задолженности по налогам и платежам.

На это уйдет всего пара минут и для этого достаточно ввести ИИН на сайте КГД МФ РК http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web (раздел «Электронные сервисы» — «Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов»).

Всё можно сделать используя ПК, ноутбук или такие мобильные гаджеты как планшет, смартфон и т.д.

Снять временный запрет на выезд за границу можно только одним способом — оплатив имеющиеся долги.

Примечание: согласно статье 128 Налогового Кодекса Республики Казахстан «Взыскание налоговой задолженности налогоплательщика – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся частной практикой»

В случаях неуплаты или неполной уплаты физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся частной практикой, налоговой задолженности в размере более 1-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, по истечении тридцати рабочих дней со дня вручения уведомления о налоговой задолженности физических лиц налоговый орган выносит налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица (далее – налоговый приказ) по форме, установленной уполномоченным органом, и не позднее пяти рабочих дней со дня его вынесения направляет физическому лицу. При непогашении физическим лицом налоговой задолженности налоговый орган не позднее пяти рабочих дней со дня вручения налогового приказа физическому лицу направляет такой налоговый приказ в органы исполнительного производства для принудительного исполнения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей. Налоговый приказ отменяется вынесшим его налоговым органом не позднее одного рабочего дня со дня погашения физическим лицом налоговой задолженности.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.