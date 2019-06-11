Курс тенге укрепился на 0,3% – Нацбанк

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Курс тенге укрепился на 0,3%, сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев.

«Курс национальной валюты тенге укрепился за период с 5 по 10 июня на 0,3%. По состоянию на 10 июня 2019 года обменный курс составил Т383,04 за $1», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

По его мнению, ситуация на внутреннем валютном рынке развивается под влиянием мирового рынка нефти.

«Цены на нефть в период с 27 мая по 5 июня снизились на почти 13%, до $60,6 на фоне ужесточения торговых условий в мировой экономике. В результате ослабление тенге за период с 27 мая по 5 июня составило 1,3%. Однако в последние два дня прошедшей недели прошла коррекция цен на нефть до $63,3 за барр., поэтому в последние ситуация с тенге стабилизировалась», — прокомментировал Досаев.

Также поддержанию тенге способствует улучшение ситуации с платежным балансом страны, текущий счет которого в течение двух кварталов подряд складывается с профицитом.

«По предварительной оценке, в I квартале 2019 года профицит счета текущих операций составил $0,8 млрд в результате расширения торгового баланса на 14,4%, до $7,1 млрд. Экспорт товаров увеличился на 9,9%, до $14,9 млрд, импорт товаров – на 6,1%, до $7,8 млрд/», — сказал глава Нацбанка.

Он добавил, что по состоянию на 1 июня 2019 года, по предварительным данным, валовые золотовалютные резервы Национального Банка Казахстана составили $28 млрд., увеличившись за май на 3,5%, или на $948 млн.