Основную причину роста инфляции назвали в Нацбанке Казахстана

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Основную причину роста инфляции назвал председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев.

«В мае текущего года месячная инфляция составила 0,6%, годовая инфляция повысилась до 5,3%. Основной вклад в инфляцию внес опережающий рост цен на рынках продовольственных товаров, достигший 7,9% в мае 2019 года, на фоне быстрого роста реальных денежных доходов населения. Рост цен на непродовольственные товары составил 6,1%, вклад тарифов на платные услуги в инфляцию остается низким», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

Также он напомнил, что Нацбанк РК по результатам прогнозного раунда принял решение 3 июня сохранить базовую ставку на уровне 9%.

«Уточненные оценки по внешним условиям и внутренним факторам позволяют обеспечить достижение целевого коридора 4-6% до конца 2020 года. Однако дальнейшие решения об уровне базовой ставки будут приниматься в зависимости от баланса рисков во внутреннем и внешнем секторе, который смещается в сторону более высокой траектории развития ставок», — резюмировал Досаев.

Напомним, 3 июня Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9%.