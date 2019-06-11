Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Правила продажи объектов приватизации изменились в Казахстане, сообщается в постановлении правительства.

«П правилах продажи объектов приватизации (…) пункт 39 изложить в следующей редакции: «39. В случае, если государственное предприятие как имущественный комплекс не реализовано по результатам трех проведенных торгов, данное государственное предприятие подлежит реорганизации путем присоединения либо слияния или подлежит ликвидации. В случае, если акции акционерных обществ и доли участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, участие государства в которых составляет сто процентов, не реализованы по результатам трех проведенных торгов, данные юридические лица подлежат ликвидации», — говорится в представленном во вторник документе.

В прежней редакции правил пункт 39 гласил: «В случае, если государственное предприятие как имущественный комплекс и акции акционерных обществ и доли участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, участие государства в которых составляет сто процентов, не реализованы по результатам трех проведенных торгов, данные юридические лица подлежат ликвидации».

Также в правила внесены поправки, связанные с переименованием столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан.