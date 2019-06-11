О Законопроекте по вопросам игорного бизнеса

Разработанный Министерством культуры и спорта Казахстана законопроект, посвященный вопросам игорного бизнеса, проходит процесс всестороннего обсуждения и рассмотрения в Мажилисе Парламента. В ряде недавних публикаций в средствах массовой информации освещена точка зрения представителей букмекерского бизнеса страны. В этой связи уполномоченный орган-разработчик считает необходимым разъяснить отдельные положения законопроекта для широкого круга читателей и вернуть дискуссию в рамки конструктивного и объективного подхода.

С момента первоначальной разработки Закона «Об игорном бизнесе» в 2006 году, законотворческий процесс по данной теме сопровождается активной медиа-кампанией со стороны представителей игорного бизнеса. Следует отметить, что ни тематика, ни тональность публикаций не претерпели значительных изменений за прошедшие 13 лет. По-прежнему, лейтмотивом газетных и интернет-статей остается несправедливое, по мнению представителей игорного бизнеса, вмешательство государства в деятельность организаторов такого бизнеса.

Безусловно, любое воздействие государства на предпринимательскую деятельность является вынужденной, но необходимой мерой, что закреплено в Предпринимательском Кодексе Республики Казахстан в виде принципа баланса интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства. Именно на достижение оптимального баланса интересов бизнеса и общества направлены законодательные поправки, подготовленные Министерством культуры и спорта Казахстана.

На сегодняшний день одной из острых социальных проблем нашего общества является проблема так называемой игромании. Проблемы семей, в которых имеются люди, патологически зависимые от азартных игр, стали одними из наиболее обсуждаемых и осуждаемых в обществе. В то же время, с точки зрения бизнеса, такие люди могут рассматриваться как «постоянные клиенты» игорных заведений. Отсутствие правовых механизмов защиты таких людей, их родных и близких от негативных последствий игромании является наиболее серьезным пробелом в законодательстве Казахстана об игорном бизнесе.

Представители игорного бизнеса, в частности букмекерские конторы, активно критикуя законодательные инициативы уполномоченного органа умалчивают тот факт, что за прошедшие 13 лет осуществления деятельности на основе Закона «Об игорном бизнесе» ни отдельные букмекерские конторы, ни их объединения не предприняли действенных мер по прекращению или хотя бы ограничению эксплуатации психического заболевания граждан (игромании) в целях «наживы». Сложно применить иное слово к такого рода деятельности.

Государство и общество не увидело в данном вопросе социальной ответственности бизнеса или готовности букмекерских контор к саморегуляции. В этой связи был предложен механизм правового решения данной проблемы через внедрение нового институционального элемента системы защиты прав граждан и государства в сфере организации азартных игр в форме пари. Предлагаемый законопроектом центр учета ставок позволит вести реестр лиц, ограниченных к участию в пари. Лица, страдающие игроманией, либо их родственники смогут с помощью этого инструмента самоограничиться или оградить родного человека от дальнейшего участия в пари.

Еще одной хронической проблемой игорного бизнеса является тяготение букмекерских контор к «теневой экономике». Как было отмечено в выступлениях ряда представителей гражданского общества, фактический денежный оборот букмекерских контор очень сильно отличается от тех сумм, которые декларируются в налоговой отчетности организаторов пари. По официальным данным Комитета по статистике объем услуг по организации азартных игр и заключению пари за 2017 год по всему Казахстану составил 15,5 млрд. тенге. В то же время, по неофициальным данным оборот только одной крупной букмекерской конторы может достигать нескольких сотен миллиардов тенге в год. Таким образом, официально декларируемый оборот букмекерских контор может быть занижен почти в 10 раз, по сравнению с реальным оборотом.

Можно предположить, что начатая букмекерскими компаниями активная деятельность в средствах массовой информации, в том числе всеобъемлющая критика введения центра учета ставок, является следствием «арифметических особенностей» ведения букмекерского бизнеса, сложившегося за последние годы.

В ходе обсуждения законопроекта представителями уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма неоднократно озвучивалась проблема не предоставления букмекерскими конторами установленной законодательством информации в полном объеме. Налоговыми органами, в свою очередь, высказываются претензии в части непрозрачности сведений по доходам и оборотам букмекерских контор от сумм, не проходящих через оператора фискальных данных, например, безналичные расчеты с участниками пари.

Введение правового механизма в виде центра учета ставок позволяет обеспечить вывод значительных сумм денег из «теневой экономики», минимизировать возможности для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В этой связи доводы оппонентов о неэффективности, неправомерности или затратности данной меры являются лишь попыткой отвлечения внимания общественности от сути вопроса.

Суть решаемого законопроектом вопроса очень простая и понятная – как системно обеспечить профилактику и пресечение игромании, и как вывести букмекерский бизнес из черной и серой зоны в правовое поле. Министерство культуры и спорта Казахстана будет продолжать проводить последовательную и системную работу по обеспечению баланса интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства в сфере игорного бизнеса.

https://mks.gov.kz/rus/press-sluzhba/novosti_ministerstva/?cid=0&rid=4219