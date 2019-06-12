«Байтерек» огорожен, потому что сегодня санитарный день – Малыбаев

Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ — Амир Касенов/Динара Халдарова. «Байтерек» огорожен, потому что сегодня санитарный день, сообщил заместитель начальника департамента полиции (ДП) Нур-Султана Бахытжан Малыбаев.

«Байтерек» огорожен, потому что сегодня санитарный день», — сказал Малыбаев, отвечая на вопрос журналистов, собравшихся возле монумента в среду.

Ранее сообщалось, что монумент «Байтерек» в Нур-Султане обнесли вкруговую забором и возле него наблюдается большое скопление полиции, а район Дворца молодежи «Жастар» находится в оцеплении четвертые сутки. Позднее стало известно, что весь квартал (вся прилегающая территория по периметру вместе с парком) вокруг монумента «Байтерек» оцеплен переносными полицейскими заборами.