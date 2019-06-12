Указ о создании Национального совета общественного доверия при президенте РК подписал Токаев

Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ — Указ о создании Национального совета общественного доверия при президенте РК подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«В соответствии с подпунктом 20) статьи 44 Конституции Республики Казахстан постановляю: создать Национальный совет общественного доверия при президенте Республики Казахстан (далее — Совет); администрации президента Республики Казахстан в месячный срок: провести консультации с лидерами политических партий, неправительственных организаций, представителями гражданского сектора по вопросам формирования совета и порядка его работы; по итогам проведенных консультаций внести на рассмотрение президента Республики Казахстан состав совета и положение о совете», — говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Отмечается, что настоящий указ вводится в действие со дня подписания.