Указ о создании Национального совета общественного доверия при президенте РК подписал Токаев

Новости 96 0

Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ — Указ о создании Национального совета общественного доверия при президенте РК подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«В соответствии с подпунктом 20) статьи 44 Конституции Республики Казахстан постановляю: создать Национальный совет общественного доверия при президенте Республики Казахстан (далее — Совет); администрации президента Республики Казахстан в месячный срок: провести консультации с лидерами политических партий, неправительственных организаций, представителями гражданского сектора по вопросам формирования совета и порядка его работы; по итогам проведенных консультаций внести на рассмотрение президента Республики Казахстан состав совета и положение о совете», — говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Отмечается, что настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Похожие материалы:

  1. Заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе состоялось в Нур-Султане
  2. «Токаев: Моя принципиальная позиция состоит в том, что разные мнения могут существовать, но у нас единая нация». «Косанов: Я – политик, работающий в рамках закона, в правовом поле». «Сатпаев: Страна уже не будет прежней, так как начался транзит общественного сознания»
  3. Ринат Заитов заявил о создании своей партии
  4. Токаев заявил о важности дееспособного парламента
  5. Токаев официально вступил в должность второго президента Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...