Весь квартал вокруг монумента «Байтерек» оцепили в Нур-Султане

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Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ — Амир Касенов/Динара Халдарова. Весь квартал вокруг монумента «Байтерек» оцепили в Нур-Султане.

Как передает корреспондент МИА «КазТАГ», весь квартал (вся прилегающая территория по периметру вместе с парком) вокруг монумента «Байтерек» оцеплен переносными полицейскими заборами. Часть полицейских находятся снаружи оцепления, очень много полицейских внутри.

В целом, как отметил наш корреспондент, в районе «Байтерека» тихо, никакой активности или митингующих не наблюдается.

Ранее сообщалось, что монумент «Байтерек» в Нур-Султане обнесли вкруговую забором и возле него наблюдается большое скопление полиции, а район Дворца молодежи «Жастар» находится в оцеплении четвертые сутки.

Также сообщалось, что в Алматы – на пересечении пр. Абая и ул. Байтурсынова и в районе Старой площади начались задержания.

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