Алматы. 13 июня. КазТАГ — Цена на нефть подскочила после пожара на нефтяном танкере в Оманском заливе, сообщает Reuters.

«Цена на нефть в четверг подскочила после того, как подразделение Королевского флота Соединенного Королевства заявило об инциденте с танкером в Оманском заливе недалеко от побережья Ирана. Сообщениям о пожаре на танкере в Оманском заливе предшествовали недавние атаки на танкеры вблизи эмирата Фуджейра недалеко от Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, чтофьючерсы на нефть марки Brent выросли на $2, или на 3,3%, до $61,97 за барр. к 06.46 по Гринвичу, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подорожали на $1,41, или на 2,7%, до $52,55 за барр.

Как сообщалось в СМИ, во время пожара были слышны два взрыва. По некоторым данным, пострадало два танкера. Экипаж был доставлен на берег, никто не пострадал.