Разборки другого уровня

Депутаты ополчились на министров

Парламентарии решили взяться за правительство и его устное народное творчество. Причем, требования очень обоснованные: повысить эффективность использования бюджетных средств. Выдержат ли чиновники кабмина атаку? А, может быть, все-таки сочтут нужным переформатировать свое отношение к обязанностям?

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В правительстве нет дефицита с идеями. Чиновники демонстрируют неуемный талант, выдавая на-гора очередную государственную программу и совершенствуясь в формулировках. Эти документы, бесспорно, написаны прекрасным языком, в них четко расставлены акценты и определены цели.

Читаешь и диву даешься: не перевелись в стране нашей сказочники знатные! 14 госпрограмм с бюджетом 2,2 трлн. тенге в действии! И как же хорошо мы заживем, как только они будут выполнены и перевыполнены – даже представить страшно.

А вот с реализацией этих идей традиционно идет что-то не так. Деньги выделяются и осваиваются, а результата, того самого, что можно увидеть невооруженным взглядом или пощупать руками – его нет.

Недавно в парламенте состоялся разбор полетов. И не один. Разбирали полеты правительства — и мажилис, и сенат: эффективность госпрограмм, провальные проекты, исполнение бюджета.

Имеем то, не знаем что

Депутата мажилиса Гульжану Карагусову суровая правда министерства финансов о без малого 100-процентом исполнении бюджета привела почти в ярость: «Получается, средства потрачены, однако конечный результат, который мы четко увидеть не можем, мягко выражаясь, оставляет желать лучшего. Как можно объяснить, когда все деньги на госпрограммы ушли, а результата нет?».

Депутат мажилиса Гульжан Карагусова. (Фото: voxpopuli.kz)

Она вообще теряется в догадках, как оценивать конечный результат. Если опираться на систему индикаторов, то непонятно, какие брать за основу. По ее данным, в стране на центральном уровне 500 таких индикаторов, а на местном – почти 1,5 тыс.! Пока будешь разбираться в индикаторах, забудешь, как родную маму зовут.

К тому же, эти индикаторы – прямой способ для манипуляций: «Как только администратор программы видит, что какой-то индикатор в течение года не выполняется, быстро меняет его на другой. В мутном бюджете и отчете ничего не видно!».

«Как следствие, мы имеем открывающиеся предприятия, которые даже еще не вышли на проектную мощность, но уже стали убыточными. Вся работа администраторов направлена на освоение денежных средств, а вопрос результативности уже даже второстепенным не стал, наверное, его никто и не ставит», – возмущается депутат.

Министр национальной экономики Руслан Даленов не стал рассказывать народные сказки о том, что в его королевстве полный порядок. Он признал, что не знает, какова пропорция бюджетных инвестиций и налогов. И даже проявил чудеса находчивости: дескать, в бюджетном законодательстве нужно ввести понятие «экономической эффективности», когда любая бюджетная программа будет показывать ожидаемый эффект, в том числе по поступлению налогов.

Правда, когда и как это будет сделано, еще никто не думал.

Один – про Фому, другой – про Ярему

Депутат сената Ольга Перепечина тоже решила внести свой вклад в борьбу с мифотворчеством. Как только в поле зрения оказались два вице-министра индустрии и инфраструктурного развития, она попросила их рассказать о судьбе 72 проблемных объектов индустриализации.

Депутат сената Ольга Перепечина. (Фото: ru.sputniknews.kz)

«Сегодня по 49 проектам проблемы решены, предприятия работают на 50% и более от своей мощности. Многие из них работают и на 80-86%», — коротко отчитался Аманияз Ержанов и тут же попытался перевести разговор на общую тему, пытаясь выиграть блиц-криг: «За все время действия госпрограммы введено 1,2 тыс. проектов на сумму 7,9 трлн. тенге, создано 120 тыс. рабочих мест. Сегодня в 120 страны мира экспортируется продукция, произведенная в Казахстане. За последние годы выпускается более 80 новых видов товаров, которые ранее не производились»…

На эту тему он мог растекаться по древу и дальше, не останови его Ольга Перепечина. Она строго спросила: «По тем 14 проектам, по которым отказались от дальнейшей реализации, – кто понес ответственность?».

Вице-министр снизил градус оптимизма и ответил, что эти проекты невозможно реализовать по разным причинам: из-за банкротства отдельных компаний, перепрофилирования производства и из-за экономической нецелесообразности. О средствах, вбуханных в эти проекты – ни слова, о виновниках – ни звука.

И, чтобы исключить дальнейшие нападки, сообщил о том, что-де, проведен глубокий анализ причин ситуации с проблемными проектами ГПИИР и ответ направлен в письменном виде в сенат.

Прием сработал. Но Перепечина начала кипятиться по другому поводу. В ее домашней заготовке был еще один очень неудобный вопрос: почему из 27 крупнейших компаний страны лишь две прибыльны, а остальные – убыточны?

Другой вице-министр, Мади Такиев, пришел на выручку своему коллеге, пообещав прислать письменный ответ.

2:0 в пользу вициков.

За все ответят?

На днях в сенате парламента были рассмотрены отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении бюджета за 2018 год. И председатель верхней палаты парламента Дарига Назарбаева подняла очень актуальный вопрос:

Председатель верхней палаты парламента Дарига Назарбаева. (Фото: )

«Из года в год палаты парламента и Счетный комитет дают свои рекомендации по итогам рассмотрения отчета. Если их внимательно проанализировать, то вы увидите, что 80% рекомендаций из года в год перетекают из одного документа в другой. На самом деле мы не видим, чтобы со стороны исполнительных органов власти было какое-то движение вперед для того, чтобы эти проблемы решать, а не закрывать на них глаза и снова уходить в свои рутинные вопросы».

То есть, правительству послан месседж: перейти из зала заседаний «Говорильня» в свои кабинеты и наконец, заняться активными действиями: принимать нужные для развития страны и повышения качества жизни народа решения, брать на себя ответственность.

Спикер сената сказала еще одну вещь, в которой, конечно, речь шла о бюджетных программах, но которую нужно распространить и на весь квазигосударственный сектор:

«При установлении фактов нарушения бюджетного законодательства руководители бюджетных программ должны нести ответственность даже в случае увольнения с должности. И наказание должно быть неотвратимым».

Хорошая теория, но неприменимая. За 30 лет не было ни одного случая, когда бы чиновник ответил за свои некомпетентные и вредные решения. Но можно попрактиковаться. Когда-то же надо начинать. Была бы политическая воля…

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