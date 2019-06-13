Минздрав РК обсудит с общественностью внедрение медстрахования

Алматы. 13 июня. КазТАГ — Министерство здравоохранения РК обсудит с общественностью внедрение медицинского страхования, сообщают организаторы мероприятия.

«Реформа медстрахования в РК приблизилась к важнейшему моменту: с 2020 запускается вторая и самая главная часть реформы медицинского страхования РК, когда в механизм будут включены физические лица. Деловой журнал Expert Kazakhstan совместно с Ассоциацией налогоплательщиков Казахстана (АНК) организует круглый стол «Рынок медуслуг Казахстана: переход к страховой медицине», — говорится в анонсе мероприятия, распространенном в четверг.

В ходе дискуссии с участием профильных ассоциаций будут обсуждены вопросы запуска и этапов развития системы медицинского страхования; индикаторов и контроля качества предоставления медуслуг; тарифы услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП) и в рамках объема обязательного соцмедстрахования (ОСМС); подключение клиник к единой системе в рамках ОСМС; форматы участия в ОСМС частных клиник и страховых компаний.

Сообщается, что главными спикерами мероприятия будут министр здравоохранения РК Елжан Биртанов и председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов. К участию в мероприятии приглашаются руководители государственных и частных медицинских учреждений, страховые и фармацевтические компании, эксперты и журналисты.

«Внедрение ОСМС – важнейшее событие как для государства, так и для бизнеса и, конечно же, населения. Поэтому перед столь ответственным этапом реформы необходимо обеспечить всестороннее и полное обсуждение деталей преобразований, выслушать мнения всех заинтересованных сторон», — считает председатель наблюдательного совета АНК Жаннат Ертлесова.

Мероприятие состоится 28 июня 2019 года в 9.00. Место проведения: Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, Rakhat Palace, зал «Джамбул».