«Сериал «Чернобыль» усилил сомнения по поводу строительства АЭС»

Сетевые СМИ о перспективах атомной энергетики в Казахстане

«Токаев высказался о строительстве АЭС в Казахстане» — Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ затронул эту тему 26 апреля на встрече с общественными деятелями Семея — Большой резонанс и дискуссии в обществе вызывает тема строительства атомной электростанции. Эта проблема сложная. К 2030 году Казахстан столкнётся с дефицитом электроэнергии. Следовательно, эту проблему нужно решать уже сейчас. В то же время без учёта мнения большинства населения нашей страны решение о строительстве АЭС принято не будет. Мнение народа будет принято во внимание. Именно из этого мы будем исходить.

«Когда примут решение по строительству АЭС в Казахстане» — 10 июня Министр энергетики РК Канат БОЗУМБАЕВ в кулуарах мажилиса прокомментировал по поводу строительства в Казахстане атомной электростанции (АЭС) — Очень сложно об этом говорить, но, скажем так, если Бангладеш строит атомную электростанцию — это что плохо или нет? Она что, более развита эта страна? Наверное, для них это шаг вперед. Я не могу полемизировать на эту тему, но я могу еще раз твердо сказать, что в Казахстане никакого решения по строительству атомной станции не принято и не принималось. В Казахстане мы проходим этап исследования возможности строительства станции. В том числе запрашиваем возможные технологии от стран, которые производят эти технологии, их технические характеристики и ценовые параметры, чтобы для себя определиться. Вы же знаете, что наш президент во время визита в Семее сказал, что только с учетом общественного мнения и мнения общества можно этот вопрос каким-то образом решать. Но никто не может нам запретить изучать этот вопрос.

Роман ИВАНОВ – «АЭС в Казахстане не появится» — Впервые про АЭС в Казахстане заговорили еще в 1997 году. С тех пор к этой теме периодически возвращаются, и каждый раз это приводит к оживленным спорам в обществе. И почему-то об этом каждый раз говорят как чуть ли не о свершившемся факте. Хотя дальше предложений дело пока не зашло и даже положительного ответа власти не дали. И даже если вдруг дадут, впереди еще длинные переговоры. И еще неизвестно, увенчаются ли они успехом.

Политолог Замир КАРАЖАНОВ — Мы до сих пор так и не определились, нужна ли АЭС или нет? В первую очередь следует обращать внимание на безопасность. Строительство и эксплуатация АЭС несет определенный риск – что бы ни говорили защитники. Страна, которая хочет построить АЭС, должна присоединиться к международным договорам, которые регулируют обращение ядерных материалов и технологий. И нужно семь раз отмерить. Потому что АЭС – это дорогое удовольствие и рискованное предприятие. Последствия могут быть очень серьезными, мы видим по Фукусиме.

Политолог Булат СУЛТАНОВ — Прежде всего в таких проектах выясняется экономическая целесообразность. Нужно провести экономическую экспертизу, затем экологическую. А если есть возможность, нужно устроить еще и социологический опрос.

Уже после всех экспертиз правительство поручает МИДу провести переговоры с участием заинтересованных министерств. Согласование любого вопроса, особенно международных, это сложная многоэтапная работа, постоянно возникают подводные камни и спорные моменты. В таких случаях, в поиске компромиссов как раз и проявляется талант дипломата. К сожалению, иногда в процесс вмешиваются внерегиональные игроки, как их принято называть – третья сила. И они не хотели бы заключения соглашений, потому что это ударит по их интересам.

Должна быть проведена экологическая экспертиза, потому что реакторы АЭС нуждаются в водяном охлаждении, и их нужно строить там, где есть большие запасы воды. Но у Казахстана нет избытка воды, что экологи тоже учтут. Так что без их заключения никаких решений принимать вообще нельзя. Мы находимся в такой географической зоне, что может нужно больше думать об использовании энергии солнца, ветра и так далее…

«Токаев об АЭС: Если понадобится, проведем референдум» — 10 июня Касым-Жомарт ТОКАЕВ пообещал провести референдум, если в Казахстане понадобится строительство атомной электростанции — «Строительство атомной электростанции пока не планируется. Если понадобится, то обязательно будем этот вопрос обсуждать с народом. Если понадобится, то проведем референдум. Вы знаете, Казахстан признан как лидер движения нераспространения ядерного оружия, благодаря историческому решению нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева, который закрыл Семипалатинский ядерный полигон«.

Он отметил, что вопрос энергоресурсов важен, но не настолько, как вопрос развития транспортной инфраструктуры. «На следующий год Казахстан планирует получить пять миллиардов доходов от участия или членства в «Шелковом пути», — добавил Токаев.

«Казахстан: сериал «Чернобыль» усилил сомнения по поводу строительства АЭС» — Телесериал о чернобыльской катастрофе в 1986 году и ее последствиях усилил негативное отношение к ядерным технологиям в Казахстане на фоне переговоров руководства страны с Россией о заключении договора в сфере атомной энергетики.

Последний эпизод сериала вышел на американском канале HBO 4 июня. В сериале чернобыльская трагедия описывается очень ярко и наглядно, проливая свет на халатность советских чиновников, ставшую одной из причин катастрофы и усугубившую ее последствия.

Судя по разговорам в соцсетях, сериал усилил негативное отношение в Казахстане к совместному с РФ проекту строительства АЭС на озере Балхаш. Впервые об обсуждении проекта сообщили в начале апреля, во время визита в Москву временного президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Казахстанская общественность отнеслась к идее с подозрением и настороженностью, что заставило замминистра энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева выступить с заявлением о том, что никаких окончательных договоренностей пока достигнуто не было.

На фоне трансляции сериала известные и влиятельные в соцсетях люди высказывались против проекта. «Я не эксперт по «мирному атому», … но после просмотра фильма я против строительства АЭС в Казахстане», – написала в Facebook известная блогер Жанна ИЛЬИЧЕВА.

«Да, «мирный атом» дешевле, экологичней, чем другие виды топлива, но мне страшно», – продолжила она, добавив под своей записью хэштег #Менояндым («Я проснулся»), ставший девизом нарождающегося движения выступающей за проведения реформ казахстанской молодежи.

Ядерная наука является в Казахстане особенно болезненной темой. В 1949-1989 годах в Казахской ССР проводились сотни испытательных ядерных взрывов, что сказывалось на здоровье людей, живших и продолжающих жить вблизи испытательного полигона на северо-востоке страны.

В соцсетях распространяют старые статьи и видеозаписи о чернобыльской катастрофе, но объединение противников строительства АЭС в единое движение пока не состоялось.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.