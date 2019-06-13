Неизвестные «заминировали» экономический суд в Алматы

Алматы. 13 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Неизвестные сообщили о заминировании здания экономического суда Алматы, сообщили очевидцы.

«Мы пришли в экономический суд, а нам сказали, что его заминировали. Тут была полиция, ДЧС, пожарная машина, скорая помощь, кинолог с собакой», — сообщили очевидцы агентству КазТАГ в четверг.

По словам очевидцев, из здания суда эвакуировали около 100 человек. Взрывное устройство обнаружено не было.

Напомним, 11 июня в Алматы по ряду объектов также проводились комиссионные осмотры после сообщений о «минировании».