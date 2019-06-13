Зачем Казахстану понадобилось открытие посольства в Таллинне?!

Казахстан уже, считай, имеет посольства в трех из четырех малых прибалтийских стран

Издание ERR News опубликовало статью под названием «Kazakhstan to open embassy in Tallinn» — «Казахстан собирается открыть посольство в Таллинне».

Посол Мурат Нуртлеуов (справа) с супругой на приеме в честь Дня независимости 2019 года в Таллине. (Источник: Арно Миккор / Канцелярия Президента)

В предисловии к ней говорится так: «Казахстан официально уведомил министерство иностранных дел о своем намерении открыть посольство в Таллинне».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Министерство иностранных дел получило дипломатическую ноту о намерении Казахстана открыть посольство, и мы, со своей стороны, приветствуем решение об открытии посольства в Таллинне», — заявила корреспонденту информационного агентства BNS (Baltic News Service) пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова.

Еще две недели назад, когда (эстонский) министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (представитель Центристской партии) находился с визитом в Нур-Султане, Казахстан на неформальной основе уведомил Эстонию об открытии посольства в Таллинне.

Дипломатические отношения между Эстонией и Казахстаном были установлены 27 мая 1992 года, и сейчас в Эстонии действует консульство Казахстана.

Посольство Эстонии в Нур-Султане открылось в 2011 году».

Сейчас в состав ООН входят 193 государства. Таково примерное количество международно-признанных независимых государств. Посольства Казахстана (строго говоря, только они являются дипломатическими представительствами) имеются в пятидесяти из них. Эстония должна стать пятьдесят первой такой страной. Решение об этом принято в столице РК. Вопрос тут заключается в том, зачем же Казахстану понадобилось иметь посольства в трех из четырех малых прибалтийских стран (Финляндия, Литва, Латвия и Эстония), входивших в прошлом так же, как он сам, в состав исторической России (Российской империи)?

Узбекистан, который по численности населения двукратно превосходит нашу республику, располагает там лишь одним полноценным дипломатическим представительством. То есть — посольством. И находится оно в латвийской столице Риге – крупнейшем городе постсоветской Прибалтики.

У Казахстана по сию пору имелись посольство в Вильнюсе (которое своей деятельностью, помимо Литвы, охватывало еще Латвию) и посольство в Хельсинки (которое своей деятельностью, помимо Финляндии, охватывало еще Эстонию). Этого, если исходить из здравого смысла, было бы более чем достаточно. Но нет, решено открыть еще одно посольство. В Таллинне.

Потом, допустим, окажется, что уже неприлично не иметь посольства в Риге, крупнейшем и важнейшем центре Прибалтики с советских времен, и придется еще там открывать полноценное дипломатическое представительство. Почему? Да потому что из трех постсоветских прибалтийских республик Латвия на настоящий момент является самым значительным экономическим партнером нашей страны. В прошлом году, к примеру, Нур-Султан (тогда еще Астана) договорился с Ригой касательно совместного обеспечения деятельности контейнерного трансконтинентального маршрута, который должен следовать из Китая через Казахстан, Россию и Латвию с конечным пунктом назначения в Рижском порту, и далее морским сообщением в Европу, в порт голландского города Роттердама.

И что же получается? В двух менее важных (для нас) государствах Прибалтики наши посольства, считай, уже есть, а в самом важном тамошнем государстве – нет. Это ж, понятное дело, нонсенс. Так что рано или поздно и в Риге, видимо, придется открывать посольство РК.

Но давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения ее приемлемости или неприемлемости для Казахстана. Такие небольшие государства, как РК, открывают посольства только в таких странах, которые представляют для них значительный экономический (в первую очередь) или политический (во вторую очередь) интерес. Но чем в действительности может быть столь важной для Казахстана та же Эстония или Литва?! Практически ничем.

Другой вопрос — это та важность, которую для них может представлять сам Казахстан. Они хотели бы организовать себе гешефт, устроившись посредниками на линиях экономических связей между странами Дальнего Востока и Западной Европы, и в этом плане возлагают большие надежды на поддержку их намерений нашей страной.

Но насколько налаживание более тесных связей с ними может быть выгодно для самого Казахстана, и нужно ли вообще это ему? Такой вопрос представляется достаточно серьезным. И вот почему. Казахстанская сторона до сих пор вовлекалась в отношения с прибалтийскими республиками в разных областях деятельности постольку, поскольку это было обусловлено инерцией сложившихся еще в советское время в рамках единого тогда государства внутрисоюзных экономических связей. Но чем дальше отдаление от той эпохи, тем меньше остается не только целесообразности, но и простого здравого смысла в том, чтобы продолжать их.

Прибалтика – это как бы ближний к нам край Скандинавии. От Эстонии, во всяком случае, до Финляндии – что называется, рукой подать. А Скандинавия, если посмотреть на нее со стороны Казахстана, — это все равно, что край света. Так что в критическом рассмотрении расширяющегося политико-дипломатического канала связей Казахстана с прибалтийскими странами нет ничего удивительного. В основе такой оценки нет никакой политики, а есть только понятия о здравом смысле и целесообразности.

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