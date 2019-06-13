Пограничники РК объяснили пробки на границе с КР досмотром грузов органами госдоходов

Алматы. 13 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Пробки на границе Казахстана с Кыргызской Республикой (КР) образуются в связи с досмотром грузов органами государственных доходов, заявляют в пресс-службе пограничной службы (ПС) КНБ РК.

«Пробки образуются не по вине пограничников. Там органы КГД (комитета госдоходов минфина РК – КазТАГ) сейчас осуществляют полную проверку автомашин, грузов на соответствие сопроводительных документов», — сообщил в четверг в телефонном разговоре начальник отдела по работе со СМИ и связям с общественностью ПС КНБ РК Канатбек Султанов.

По его словам, погранслужба проверяет только документы.

«А органы госдоходов каждую машину тщательно проверяют, груз выгружают, и скопление машин (образуется – КазТАГ) при проверке органами госдоходов», — добавил Султанов.

О пробках на пограничном пункте «Кордай», образовавшихся накануне, нам сообщили очевидцы.

«Очень много машин стоит, с утра до обеда стоят, проехать не могут, казахстанская сторона тормозит процесс», — рассказали очевидцы.

Напомним, это не первый подобный случай с начала года. Например, в марте на погранпереходе между Казахстаном и Кыргызстаном одновременно застряли сразу около 100 большегрузных автомобилей. А предыдущий крупный факт гигантской очереди был зафиксирован в начале июня. Нередко в таких случаях поступают и сообщения о гражданах, которым во время их ожидания в очереди пришлось вызвать скорую.

Власти двух стран регулярно заверяют о намерениях решить проблему, причем чаще Кыргызстан обвиняет в возникающих очередях Казахстан. Нередко проводятся «рабочие встречи», однако через некоторое время очереди возникают вновь.

В конце марта скопление автомобилей на границе с Кыргызстаном в пресс-службе КГД минфина РК объясняли нежеланием перевозчиков проходить досмотр.