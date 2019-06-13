Часть Кульжинского тракта перекроют почти на 10 дней в Алматы

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Алматы. 13 июня. КазТАГ – Часть Кульжинского тракта перекроют почти на 10 дней в Алматы, сообщает пресс-служба «Алматы жолдары».

«В связи с дорожно-строительными работами по транспортной развязке на пересечении проспекта Рыскулова с Кульжинским трактом, движение автотранспорта будет ограничено в южном направлении на съезде к проспекту Рыскулова с 14 по 23 июня 2019 года», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что временный проезд транспорта в обоих направлениях будет осуществляться «согласно приложенной схеме».

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