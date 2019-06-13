Следующее слушание об экстрадиции Ассанжа ожидается в суде Великобритании в пятницу

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Алматы. 13 июня. КазТАГ – Следующее слушание об экстрадиции Ассанжа ожидается в суде Великобритании в пятницу, сообщает Reuters.

«Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен предстать перед лондонским судом в пятницу на очередном слушании по обвинению Ассанжа Соединенными Штатами в шпионаже после того, как министр внутренних дел Великобритании подтвердил американскую просьбу об экстрадиции», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда он был помещен на 50 недель за пропуск залога после бегства в эквадорское посольство, чтобы избежать экстрадиции в Швецию для допроса по обвинению в сексуальном насилии в 2012 году.

«Я очень рад, что полиция, наконец, смогла задержать его, и теперь он по праву за решеткой, потому что он нарушил закон Великобритании. Вчера я подтвердил запрос об экстрадиции, а завтра он предстанет перед судом. Окончательное решение примет суд», — заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

При этом поясняется, что подтверждение запроса об экстрадиции только подтверждает его действительность, а судья примет решение, можно ли отправить Ассанжа в Соединенные Штаты, принимая во внимание такие вопросы, как нарушение прав человека.

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По информации издания, Ассанж был слишком болен, чтобы присутствовать на предыдущем слушании, а в пятницу он должен участвовать в заседании Вестминстерского мирового суда по видеосвязи, где, вероятно, будет назначена дата главного судебного разбирательства по вопросу о его выдаче США.

Напомним, ранее США обратились к Великобритании с просьбой об экстрадиции Ассанжа, которого 11 апреля выдворили из эквадорского посольства в Лондоне. Ему предъявлено в общей сложности 18 уголовных обвинений в США, которые грозят тюремным заключением сроком в несколько десятилетий.

19 июня 2012 года Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Главным опасением журналиста было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов госдепартамента США.

В Швеции основатель WikiLeaks обвинялся в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Первое обвинение против него в августе 2010 года выдвинула сотрудница одной из шведских благотворительных организаций. 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности. Расследование по подозрению в изнасиловании Ассанжем другой шведки в последствии также было прекращено.

27 октября 2018 года адвокат создателя Wikileaks Карлос Поведа заявил, что его подзащитный может сдаться властям Великобритании и даже отбыть наказание в виде шести месяцев лишения свободы в британской тюрьме при условии, что Лондон даст гарантии не выдавать его США.

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