Назначен первый зампред службы госохраны Казахстана и начальник СБ Елбасы

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Нур-Султан. 13 июня. КазТАГ – Назначен первый заместитель председателя службы государственной охраны Казахстана и начальник службы безопасности (СБ) Елбасы, сообщает пресс-служба первого президента РК.

«Решением первого президента Республики Казахстан – Елбасы Ашимбекулы Ардак назначен первым заместителем начальника службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником службы безопасности первого президента Республики Казахстан – Елбасы», — говорится в сообщении в четверг.

Ардак Ашимбекулы с ноября 2018 года был начальником службы госохраны, а до этого с 2014 по 2018 годы был заместителем начальника службы госохраны – начальником СБ Елбасы, еще раньше в период с 2013 по 2014 годы – первым замначальника службы госохраны – начальником СБ президента.

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