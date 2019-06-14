Нур-Султан. 14 июня. КазТАГ – Дождливые выходные ожидаются в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Середина июня, а погода в северной половине республики больше напоминает майскую. Дожди с грозами и температура воздуха днем +10+20, вот что ожидает жителей этих областей в предстоящие выходные дни», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 15-17 июня.

Как пояснили синоптики, такая погода связана с непрекращающимся притоком на Казахстан холодных воздушных масс с районов Баренцева моря и холодным арктическим фронтом.

«Поэтому неустойчивая с частыми дождями и грозами погода ожидается и на остальной части республики, но здесь гораздо теплее. На западе, юге и юго-востоке, несмотря дождь, днем воздух будет прогреваться до +25+33, а в Мангистауской области без осадков и жарко +30+39», — сказано в сообщении.

В Шымкенте и трех областях на ближайшие трое суток объявлены штормовые предупреждения.

«Днем 15 июня в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Во второй половине дня 14 июня, 15 июня местами ожидаются гроза, пыльная буря, шквал, град, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, 15 июня порывы 23 метров в секунду», — предупредили в «Казгидромете».

В Шымкенте утром и днем 15 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. В Туркестане утром и днем 15 июня ожидаются гроза, пыльная буря, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду.

Вероятность шторма в Шымкенте и области оценивается в 90-95%.

«Утром и днем 15 июня в Кызылординской области местами ожидается ветер северо-западный, западный 15-20, порывы 23 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%», — говорится в штормовом предупреждении.

15 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал. Днем местами град. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.

«В Усть-Каменогорске 15 июня ожидается гроза, град. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 15 июня ожидается гроза, град. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.