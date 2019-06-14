Алматы. 14 июня. КазТАГ – Полиция заявила о троих призывавших к насилию во время задержаний в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Их действия квалифицируются части 3 статьи 272 (массовые беспорядки) УК РК – призы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами. Проводится досудебное расследование», — заявили в департаменте полиции (ДП) Алматы в пятницу.

В числе задержанных, по словам полицейских, 34-летний врач одной из больниц Алматинской области.

«Гражданин Р. посредством популярного мессенджера призывал общественность организовать беспорядки и применить вооруженную силу в отношении сотрудников полиции, осуществляющих охрану общественного порядка», — говорится в распространенном сообщении.

Также, по информации ДП, задержаны еще двое мужчин – гражданин К., 1990 года рождения, уроженец Республики Узбекистан и гражданин У., 1987 года рождения из Кызылординской области.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний протестующих в Нур-Султане и Алматы. Победителем объявлен действующий президент Касым-Жомарт Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

Митинги и задержания в Алматы и Нур-Султане проходили с 9 по 12 июня. Они сопровождались применением чрезмерной силы со стороны полиции, зафиксированы факты избиений полицейскими мирных граждан.