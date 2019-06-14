Алматы. 14 июня. КазТАГ – Ежедневный автобус Омск – Бурабай запустят с 20 июня, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России.

«Омскоблавтотранс» сообщил о возобновлении автобусных рейсов на популярный курорт Бурабай. С 20 июня автобусы из Омска будут отправляться туда ежедневно», — сообщили казахстанские дипломаты.

Отмечается, что билет для одного пассажира обойдется в 1250 рублей.

«Время в пути составит 10,5 часов. Из Омска автобус отправится в 22.10, прибытие в Бурабай запланировано в 8.40 следующим утром», — уточнили в казахстанском посольстве.