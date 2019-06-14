Алматы. 14 июня. КазТАГ – Страны СНГ готовятся до 2025 года вместе бороться с птичьим гриппом и болезнью Ньюкасла, сообщает пресс-служба исполнительного комитета содружества.

«21 июня в Минске состоится 82-е заседание экономического совета СНГ. Заседание пройдет под председательством Туркменистана. Повестка дня включает в себя обширный комплекс вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики. (…) Предметом обсуждения станет также проект комплекса совместных действий государств-участников СНГ по профилактике и борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской болезнью на период до 2025 года», — говорится в сообщении.

В исполкоме СНГ ожидают, что в узком формате члены совета, а это вице-премьер-министры стран содружества в экономической сфере, обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в содружестве и обсудят ход подготовки проекта соглашения о свободной торговле услугами.

«В расширенном составе планируется рассмотреть основные целевые макроэкономические показатели развития экономики государств-участников СНГ за 2018 год и различные аспекты проведения в странах содружества работ по программе международных сопоставлений на основе паритета покупательной способности валют», — сказано в сообщении.

На встрече планируется подписать ряд документов, регламентирующих, в частности, взаимодействие стран содружества в сфере инноваций, межгосударственной стандартизации, здравоохранения, антимонопольной деятельности, развития энергетического машиностроения и химической промышленности, повышения квалификации кадров по различным направлениям.

«Часть этих документов будет внесена на рассмотрение совета глав правительств СНГ. Помимо этого, участники заседания обсудят ряд финансовых и организационных вопросов», — добавили в исполкоме СНГ.