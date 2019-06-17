За год 128 стран мира внедрили 314 реформ – Doing Business-2019

Алматы. 17 июня. КазТАГ – За прошедший год – со 2 июня 2017 года по 1 мая 2018 года 128 стран мира внедрили рекордные 314 реформ, улучшающих регулирование во всех измеряемых сферах, сообщается в рейтинге Doing Business-2019.

«Со 2 июня 2017 года по 1 мая 2018 года 128 стран внедрили рекордные 314 реформ, улучшающих регулирование во всех сферах, измеряемых в «Ведении бизнеса», — говорится в докладе Всемирного банка, распространенном в понедельник.

В итогах исследования отмечается, что экономики стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) провели в целом 21 реформу, в основном, в электроэнергии и международной торговле.

Треть всех регуляторных реформ – 107, охваченных рейтингом, проведены в Африке, к югу от Сахары.

Топ-10 стран рейтинга имеют общие характеристики эффективности и качества регулирования, включая обязательные инспекции во время строительства, автоматизацию восстановления питания электроэнергии во время перебоев, гарантии кредиторам в случаях неплатежеспособности компаний и автоматизацию специализированных коммерческих судов.

Сроки и цена регистрации бизнеса сократились в 2019 году в среднем до 20 дней и 23% дохода на душу населения по сравнению с 47 дней и 76% дохода на душу населения в 2006 году, время на подготовку, подачу и оплату налогов – с 324 часов в 2005 году до 237 часов в 2017 году.

Как сообщалось, Казахстан занял в рейтинге Doing Business-2019 28 позицию, между Таиландом и Руандой.