Мажилис согласовал кандидатуру Султанова на пост министра торговли и интеграции

Астана. 17 июня. КазТАГ — Мажилис согласовал кандидатуру Бахыта Султанова на пост министра торговли и интеграции, сообщает пресс-служба нижней палаты.

«Сегодня на заседании комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Бахыта Султанова для назначения на должность министра торговли и интеграции Республики Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

Напомним, с сентября 2018 года Бахыт Султанов был назначен акимом Нур-Султана, а в июне 2019 года освобожден от этой должности. Его на этом посту сменил Алтай Кульгинов, который с марта 2016 года занимал должность акима Западно-Казахстанской области.