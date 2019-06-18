Госдума России приняла закон о приостановке участия РФ в ДРСМД

Алматы. 18 июня. КазТАГ – Государственная дума России приняла закон о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС.

«Мы принимаем это решение, исходя из необходимости защиты наших национальных интересов. Соединенные Штаты Америки приняли решение о приостановлении действия договора в одностороннем порядке, поставив под угрозу всю систему глобальной безопасности», — заявил во вторник по итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, США со 2 февраля начали процедуру выхода из договора об ограничении ракетных вооружений. 4 марта стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности.

ДРСМД между СССР и США был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.