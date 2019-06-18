Петропавловск. 18 июня. КазТАГ – Несанкционированный слив нефтепродуктов назван причиной запаха газа в Петропавловске, передает корреспондент агентства.

«В Петропавловске провели исследования атмосферного воздуха и воды в канализационных коллекторах. Результаты экспертизы показали, что в городскую сеть был произведен несанкционированный слив нефтепродуктов, что и вызвало нехарактерный для канализации неприятный запах», — рассказали в акимате города во вторник.

Как сообщается, в данный момент проводятся меры по нейтрализации загрязнения службами ТОО «Кызылжар су» и ГКП «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения».

«Управление полиции Петропавловска начало расследование и проводит следственные действия для выявления причастных к загрязнению лиц. Анализы воды и воздуха, взятые в разных районах города (по пути расположения сетей канализации) повышенного содержания вредных веществ не выявили», — добавили в акимате.

Как сообщалось ранее, резкий запах, похожий на запах газа, беспокоил горожан в течение двух дней, однако присутствия газа в воздухе специалисты газовой службы не выявили. Отмечалось, что местные службы ведут поиск источника запаха.