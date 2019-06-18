Сборная Казахстана по фехтованию завоевала третью «бронзу» чемпионата Азии в Токио

Новости 149 0
Годунова знает, где потенциал Годунова знает, где потенциал
1648

Астана. 18 июня. КазТАГ — Сборная Казахстана по фехтованию завоевала третью «бронзу» чемпионата Азии в Токио, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В заключительный день чемпионата Азии по фехтованию, который проходит в Токио, проходят командные соревнования у мужчин в дисциплине «шпага». Казахстанские шпажисты смогли завоевать бронзовую медаль турнира. В полуфинальной встрече казахстанская команда в составе Эльмира Алимжанова, Ивана Дерябина, Руслана Курбанова и Вадима Шарлаимова в упорной борьбе уступила соперникам из Кореи со счетом 44:43. Казахстанцы уступили соперникам в дополнительное время, исход матча решил golden point. Этот результат позволил нашей команде завоевать «бронзу» континентального первенства», — говорится в сообщении во вторник.

Также сообщается, что в поединке за очки олимпийского рейтинга команда Казахстана уступила представителям команды хозяйки чемпионата – Японии со счетом 45:23.

Напомним, в копилке Казахстана уже есть две бронзовые награды. Их для Казахстана завоевал Руслан Курбанов в индивидуальных соревнованиях на шпаге и женская команда Казахстана по фехтованию на саблях. Команда была представлена Айгерим Сарыбай, Тамарой Почекутовой, Татьяной Приходько и Айбике Хабибуллиной.

Похожие материалы:

  1. Казахстанская гимнастка завоевала «бронзу» на международном турнире в Израиле
  2. Тяжелоатлетка Дарья Ахмерова выиграла для Казахстана второе «золото» ЧМ в Фиджи
  3. Казахстанская команда выиграла «золото» международного турнира по регби-7 в Нидерландах
  4. Впервые с 2000 года Казахстан будет представлен на Олимпиаде в командных соревнованиях по стрельбе из лука
  5. Два «золота» юниорского ЧМ по тяжелой атлетике, футбольная сборная РК в роли «груши», новый-старый палуан №1 Казахстана, успех шахматиста Рината Джумабаева и ожидаемая победа Геннадия Головкина

Новости партнеров

Загрузка...