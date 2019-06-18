Астана. 18 июня. КазТАГ — Сборная Казахстана по фехтованию завоевала третью «бронзу» чемпионата Азии в Токио, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В заключительный день чемпионата Азии по фехтованию, который проходит в Токио, проходят командные соревнования у мужчин в дисциплине «шпага». Казахстанские шпажисты смогли завоевать бронзовую медаль турнира. В полуфинальной встрече казахстанская команда в составе Эльмира Алимжанова, Ивана Дерябина, Руслана Курбанова и Вадима Шарлаимова в упорной борьбе уступила соперникам из Кореи со счетом 44:43. Казахстанцы уступили соперникам в дополнительное время, исход матча решил golden point. Этот результат позволил нашей команде завоевать «бронзу» континентального первенства», — говорится в сообщении во вторник.

Также сообщается, что в поединке за очки олимпийского рейтинга команда Казахстана уступила представителям команды хозяйки чемпионата – Японии со счетом 45:23.

Напомним, в копилке Казахстана уже есть две бронзовые награды. Их для Казахстана завоевал Руслан Курбанов в индивидуальных соревнованиях на шпаге и женская команда Казахстана по фехтованию на саблях. Команда была представлена Айгерим Сарыбай, Тамарой Почекутовой, Татьяной Приходько и Айбике Хабибуллиной.