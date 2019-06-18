Экспертное мнение: Попытка внедрения так называемого оппозиционного кандидата в выборы оказала властям РК медвежью услугу

Алматы. 18 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Попытка внедрения так называемого оппозиционного кандидата в президентские выборы оказала властям Казахстана медвежью услугу, считает казахстанский политический деятель Зауреш Батталова.

«Президентские выборы 2019 года должны были пройти четко по сценарию властей. Так как национальное законодательство, состав сформированных участковых избирательных комиссий, состав кандидатов на пост президента – все это позволяло властям рассчитывать на успех в реализации своих не самых честных выборных технологий. Причем, сама власть внесла в выборы определенный элемент новизны. Так, была попытка внедрить в предвыборную гонку так называемого единого кандидата от оппозиции. Считаю, что именно этот расчет власти оказался ошибочным и пагубным», — прокомментировала Батталова для КазТАГ сообщение о том, что экс-кандидат в президенты Казахстана от общественного движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов слег в больницу из-за «влияния» «избирательной кампании» на здоровье.

Конечно, большинство казахстанцев и так понимали, продолжила эксперт, что Амиржан Косанов не является единым кандидатом от оппозиции.

«Одни пытались его бойкотировать, другие – поддерживали, третьи – активно занялись наблюдениями за выборами, чтобы доказать их нелегитимность. И потому многие, кто пришел 9 июня к избирательным урнам, голосовали в основном против системы, против власти, против кандидата от власти и «за» изменения в стране», — уверена собеседница агентства.

Но, к сожалению, дополнила спикер, есть негативный результат президентских выборов.

«Это разочарование избирателей в оппозиционном кандидате. И оно может коснуться и других оппозиционных лидеров. Думаю, люди со временем все узнают: кто выдвигал эту кандидатуру, кто его регистрировал, почему и каковы мотивы данного выдвижения. В адрес Косанова сейчас очень много критики, а люди, которые были рядом с ним, молчат. Организация, которая его выдвигала (общественное движение «Ұлт тағдыры» – КазТАГ), до сих пор не дала четкого ответа, почему она выдвинула и поддержала эту кандидатуру», — полагает Батталова.

Все это молчание вокруг персоны Косанова, подчеркнула эксперт, – это знак согласия с основным вердиктом казахстанского общества.

«К сожалению, действия и заявления кандидата Косанова дискредитировали не только его самого, но и всю оппозицию. Но как бы то ни было, это вместе с тем запустило процесс очищения оппозиции. Сейчас оппозиционным силам нужно очищаться от всех, кто свои личные интересы и амбиции ставит выше, чем общественные. Уверена, что очищение, хоть и болезненно, но произойдет, и на смену дискредитировавшим себя оппозиционерам придут новые лица, новые люди, которые к следующим парламентским выборам подготовятся более профессионально. И в парламент придет реальная, а не мнимая, как сейчас, оппозиция», — убеждена собеседница агентства.

Если бы подсчет голосов велся открыто, честно и объективно, то, выражает уверенность спикер, должен был быть второй тур президентских выборов.

«Но власть уже к полудню 9 июня поняла, что участие в выборах так называемого оппозиционного кандидата перепутала все карты, и потому всеми силами попыталась как-то сбить протестное голосование. И после объявления результатов экзит-полла, не дожидаясь окончания выборов, так называемый оппозиционный кандидат Косанов заявил о своем согласии с полученными результатами и поздравил кандидата от власти с победой», — рассказывает Батталова.

По ее мнению, как раз этот самый момент полностью разрушил все планы Акорды по так называемым честным выборам.

«Так как несмотря на большое количество силовиков, мобилизованных для подавления протестов, заранее проведенных профилактических арестов наиболее активных оппозиционеров, люди стали публично выражать свое недовольство прошедшими выборами. Люди вышли на протест, и их количество было явно выше, чем в предыдущие годы. Скажу так: с глаз многих казахстанцев спала пелена. Если еще кто-то надеялся на то, что власть способна меняться и сама начать реформы, то и эти надежды были окончательно утеряны. Многочисленные аресты и жесткое подавление инакомыслия со стороны силовиков не оставили и капли надежды на возможность реформ сверху. Все обещания властей о том, что выборы пройдут честно, оказались обманом», — констатирует эксперт.

Кроме того, именно на этих выборах, заметила собеседница агентства, очень активно стала проявлять себя молодежь.

«Она хочет вовлекаться в политические процессы, используя при этом современные технологии, участвовать в наблюдении за выборами. Примечательно, что и старшее поколение не осталось в стороне. Причем, среди старшего поколения было много тех, кто раньше вообще на выборы не ходил. И как раз это обстоятельство внушает оптимизм. Люди поняли, что только активное участие в наблюдении за выборами, их замечания, фиксация нарушений могут что-то изменить в стране. А результат ясен: цифры, которые по результатам выборов дала Центральная избирательная комиссия, никак не соответствуют истине», — пояснила спикер.

Не случайно, подметила эксперт, именно сейчас независимые наблюдатели объединяются в избирательную лигу.

«Сейчас они (независимые наблюдатели – КазТАГ) стремятся собрать всю доступную информацию, свести все это воедино, чтобы на цифрах показать, как на самом деле проголосовало казахстанское общество. Исходя из всего вышесказанного президентские выборы 2019 года можно охарактеризовать как наиболее сфальсифицированные и репрессивные, потому их результаты не могут считаться легитимными», — резюмировала Батталова.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты Казахстана от общественного движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов слег в больницу из-за «влияния» «избирательной кампании» на здоровье.

9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы. Победителем объявлен действующий президент Касым-Жомарт Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

Косанов до завершения дня выборов на фоне многочисленных видеосвидетельств о нарушениях, а также массовых задержаний граждан заявил, что у него нет претензий к ходу избирательного процесса в Казахстане. Кроме того, кандидат от движения «Ұлт тағдыры» признал Токаева победителем после оглашения результатов экзит-полла, причем до того, как Центральная избирательная комиссия огласила свои итоги. По мнению заявлявшегося в качестве «кандидата от оппозиции» Косанова, действующий Токаев «подтвердил намерения вести диалог с обществом».