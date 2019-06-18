Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ – Штрафовать более чем на Т250 тыс. намерены в Казахстане за оскорбление педагога, сообщается в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя».

«В КоАП РК (…) статью 127 дополнить частью 1-1 следующего содержания: «1-1. Унижение чести и достоинства педагога, совершенное несовершеннолетними, – влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере ста месячных расчетных показателей (МРП)», — говорится в документе.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 27 июня.

1 МРП = Т2525.

Напомним, 3 января МИА КазТАГ сообщало о том, что поправки в КоАП РК предполагали наложение штрафов за унижение чести и достоинства педагога – в размере пяти МРП, за привлечение педагога к видам работ, не связанных с его профессиональными обязанностями – 10 МРП, за необоснованное вмешательство в профессиональную деятельность педагога или воспрепятствование профессиональной деятельность педагога, за требование от педагога предоставить какие-либо формы отчетности либо информацию, не предусмотренные законодательством Казахстана, за возложение на педагога обязанности приобретать какие-либо товарно-материальные ценности для обеспечения учебно-воспитательного процесса за счет собственных средств – трех МРП.

6 мая бывший министр образования и науки Куляш Шамшидинова заявила, что размеры штрафов за нарушение профессиональных прав педагогов взяты из действующего законодательства.

5 октября 2018 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем послании народу Казахстана поручил разработать и принять в 2019 году закон «О статусе педагога». По словам главы государства, этот закон «должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций».