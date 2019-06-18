Четыре исправительных учреждения ликвидировали в Казахстане

Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ – Четыре исправительных учреждения ликвидированы в Казахстане, сообщается в постановлении правительства.

«Ликвидировать республиканские государственные учреждения комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел РК согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Внести в постановление правительства РК от 22 июня 2005 года №607 «Вопросы министерства внутренних дел Республики Казахстан» следующие изменения: в перечне государственных учреждений, находящихся в ведении министерства внутренних дел РК и его ведомств, утвержденном указанным постановлением: в разделе «2. КУИС»: строки, порядковые номера 6, 9, 13, 84, исключить», — говорится в документе.

Согласно приложению, ликвидированы учреждения ЕЦ-166/22 (Нур-Султан), ЕЦ-166/26 (Акмолинская область), КА-168/5 (Актюбинская область) и ЛА-155/1 (Алматы).

Напомним, о планах кабмина ликвидировать указанные четыре учреждения МИА КазТАГ сообщало еще 22 января. Как пояснил тогда в проектной документации бывший министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, дальнейшая эксплуатация этих учреждений «потребует проведения капитальных ремонтов зданий и сооружений, инженерных технических средств охраны и коммуникационных сетей, на что необходимы значительные финансовые затраты из государственного бюджета». Кроме того, по его словам, «указанные учреждения представляют определенную опасность для жизни и здоровья, не только осужденных и персонала этих учреждений, но и всех граждан, поскольку эти учреждения не могут обеспечить максимальную безопасность».