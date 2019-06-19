Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Неустойчивая погода сохранится в среду на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди, лишь на юге и юго-западе республики – погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, возможен град, на севере местами – туман, днем шквал», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на восточный ночью 9-14, днем 5-10 метров в секунду. Температура ночью +8+10, днем +19+21.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 10 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +27+29.

В Шымкенте без осадков, ветер 3-9 метров в секунду. Днем +32+34, ночью +15+17.

В Северо-Казахстанской области местами небольшой дождь с грозой, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем шквал. Днем +16+21, ночью +4+9.

В Павлодарской области местами небольшой дождь с грозой, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +19+24, ночью +11+16.

В Жамбылской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +26+31, ночью +14+19.

В Алматинской области местами гроза, местами усилится ветер 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Акмолинской области местами гроза, ночью и утром местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +5+10.

В Туркестанской области днем местами усилится ветер 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +15+20.

В Костанайской области днем местами небольшая гроза, днем так же местами усилится ветер 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +4+9.

В Карагандинской области местами небольшая гроза, днем местами усилится ветер 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Мангистауской области днем местами ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +20+25.

В Атырауской области днем небольшая гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +17+22.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +17+22.

В Актюбинской области днем местами небольшой дождь, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +8+13.

В Западно-Казахстанской области днем местами небольшая гроза, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +12+17.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровней воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории существенных изменений не ожидается», — добавили синоптики.