Выбор Косанова. Апология

Шквал испепеляющей ненависти к вчерашнему любимцу публики вгоняет в особо тяжкое недоумение

1

Допустим, я чего-то не понимаю, потому что далеко. И давно. Интернет, пусть и полузадушенный, эти препятствия устраняет, однако не полностью — что-то ускользает от понимания. Шквал испепеляющей ненависти к вчерашнему любимцу публики вгоняет в особо тяжкое недоумение.

Амиржана Косанова (вернее, его политическое чучело) пригвоздили к позорному столбу с надписью «предатель». Это прокурорское слово обладает пятьюдесятью смысловыми оттенками, и все они «вышинские».

Многие убеждены, что Косанов действовал в сговоре с властью и был ею рекрутирован на выборы, чтобы придать им видимость состязательности. Исчерпывающих доказательств этому нет, но ничто не мешает такой факт допустить. Косанов — бывший аппаратчик, перебравшийся когда-то из мраморных чертогов власти в палаточный лагерь фронды. Это не предполагает непременного обратного маршрута, но вероятность тайного сотрудничества не исключает.

2

Осмелюсь утверждать, что так называемая политика кишит подобными сговорами от сотворения мира. Арминия, малолетнего сына германского вождя, при Тиберии умыкнули и отправили в Рим; он там вырос, выучился, стал боевым командиром и доблестно сражался со своими единоплеменниками. Но в одном из походов тайно сговорился с ними и напал на римлян в Тевтобургском Лесу, изрубив в клочья 25 тысяч легионеров. Предатель или герой?

Электрик Гданьской судоверфи Лех Валенса был, скорее всего, завербован спецслужбами (известна его агентурная кличка «Болек») и внедрён в «Солидарность». Стал президентом Польши и Нобелевским лауреатом.

Есть версия (путанная и невнятная), что Нобелевский лауреат Александр Солженицын был завербован в лагере с присвоением ему агентурной клички «Ветров».

А Ульянов с грязноватым хвостом «немецкого шпиона»? Выступая перед студентами где-то в Европе, он высказал меланхолическое предположение, что революции он при жизни не увидит. Но через короткое время грянул Февраль 17 года, и Старик решился на репутационные издержки, рванув в Россию в пломбированном вагоне, держа в картавом рту свои «Апрельские тезисы».

Дела давно минувших дней? Извольте, вот свежий пример. На выборах 2000 года фактически победил Альберт Гор, но возникла весьма гнусная свара, связанная с подсчётом голосов – в США действует самый нелепый и запутанный электоральный механизм. И почему-то все упёрлось в штат Флорида. Стали пересчитывать, возились почти месяц! И в «оконцовке», как говорят провинциалы, победа (решением суда!) досталась Джорджу Бушу-младшему. Пикантная деталь: губернатором Флориды был в это время Джеб Буш, младший брат кандидата. Каково? Где «мировая общественность»? Наблюдатели? Ах, да. Америка, как жена Цезаря. Вне подозрений.

(Фото Даррена Макколестера / Ньюсмейкеры)

Гор смирился, быковать не стал. Следует ли считать его предателем? Полагаю, нет. Он никого никому не «сдал». Республиканцы и демократы, как Ромул и Рем, дети одной бешеной волчицы, они борются меж собой, как цирковые «нанайские мальчики». И победит тот кандидат, который от кого надо кандидат.

3

Амиржан Косанов, разумеется, звезда не первой, а двадцать первой величины, но он тоже в этом ряду. Homo Politicus не может не ухватиться за малейший шанс, дарованный ему предлагаемыми обстоятельствами места и времени. Даже если этот шанс похож на хвост ящерицы, который она непременно сбросит. Были сговор или его не было, значения не имеет. Это интимные детали ритуального единоборства, которое, как в амурном деле, иногда заканчивается соитием. Но в данном случае адюльтер оправдан добычей, вес которой шестнадцать процентов. Не кот чихнул, однако.

Говорят: не выполнил обещаний! Помилуйте, что за мелодраматические взрыды? Какие обещания? Я читал его программу трижды – «с карандашом в руке», но острие грифеля к бумаге так и не прикоснулось. Это не программа, а компилятивная курсовая работа на троечку. Там всё смешалось: гибридная смесь парламентаризма с президентством, таинственные заветы алашординцев и примкнувший к ним ЕС. Ритуальные мантры, не имеющие никакого смысла. Мой отец имел обыкновение зло высмеивать окаянную нелепицу советских вывесок. Шедевр его коллекции был такой: «Гор-сель-меж-торг-плодо-овощ»! Это всё, что можно сказать о предвыборной программе Косанова, выполнить которую можно с таким же успехом, как развести апортовые сады на Марсе.

4

Следующий пункт обвинения – поторопился выбросить безоговорочный флаг капитуляции. Не оспорил результаты выборов.

Ну, да, пожалуй, поспешил. Можно было выдержать паузу размером с мхатовский спектакль, покуражиться, поиграть на ак-ординских нервах, как на домбре, и хотя бы дождаться предварительного подсчёта голосов, а не туманных прогнозов сомнительных экзитполов. И заявить о нарушениях, подмеченных многочисленными наблюдателями. Вместо этого Косанов скоропостижно поздравил победителя и сошёл с дистанции. Это его право. Как говорил один из героев Шукшина, благоразумие — вещь не из рыцарского сундука. Это верно. Но к чему театральное геройство, когда выборы эти были классическим образцом плебисцитной монархии с заведомо известным результатом? И 16 процентов голосов – хороший клок шерсти, недурной гонорар за участие в спектакле. Его можно использовать как первичную инвестицию, спроворить новую партию и покуситься на часть кресел в парламенте. Step by Step! О чём, собственно и толковал Косанов, выказывая здравый ум и способность действовать в политической реальности.

Но не тут-то было.

Легковозбудимые пассионарии казахстанской фронды пошли дальше. Они стали злобно упрекать Косанова за то, что он признал своё поражение. А вот если бы он этого не сделал, говорили они, то во втором туре ситуация могла в корне измениться.

Стоп.

О каком «втором туре» идёт речь? В действующем Законе этого термина вообще нет. Есть повторное голосование (если никто из кандидатов не набрал больше 50 процентов) и есть повторные выборы, назначаемые в том случае, когда фаворит так и не определился.

Закон этот, на мой взгляд, выписан скверно. Он исполосован сокращениями, сшит на живую нитку и сочится красными пятнами изъятий. Из этого сто раз перелицованного текста давно следует выпарить толковое руководство к действию, как боевой устав пехоты. Но сделать это должен не ЦИК, который непременно смухлюет. Это задача юристов с головой – их есть у страны.

А вот другого Закона у страны нет. Dura lex sed lex. И это тот случай, когда первое слово афоризма не хочется переводить, ибо на латыни оно звучит точнее.

5

Плебисцитная монархия не нуждается в действующем механизме выборов, она довольствуется туфтой, декорациями, бараньей массовкой, состоящей из манекенов и пожилых дам гороновского вида, неумело тасующих колоды фальшивых бюллетеней в необъятно верноподданных бюстгальтерах. Зрителям подобная свистопляска всегда была по барабану. Но вдруг эта пошлая оперетка им наконец-то осточертела. Публика возжаждала если не высокой трагедии, то хотя бы насупленной драмы. Почему? Объяснимся.

20 марта Назарбаев удовлетворил собственную просьбу о своей отставке (звучит комично, но выше него только Господь, не ему же писать заявление). В эти же дни популярность Зеленского, кандидата в президенты Украины, достигла высоких значений (34 процента), почти вдвое выше скукожившегося рейтинга Порошенко. Возникает интрига: допускал ли Назарбаев вероятность победы Зеленского? Убеждён, что да. И понимал, что она вызовет крайне неблагоприятную для его обветшавшего царствования сейсмическую волну. Всё так и случилось – кривобокий и хромой на обе ноги фарс по легитимизации врио-президента испытал ощутимое воздействие «эффекта Зеленского». Худшего «сближения бортов», как говорят на флоте, придумать было трудно. Феерическая инаугурация расхристанного и прикольного «Ze» состоялась одновременно с тусклым астанинским бухтением, где даже усечённые дебаты были похожи на тоскливую пионерскую линейку с заученными речёвками. Пораженческая маска Порошенко немедленно прилипла к облику Токаева и породила карикатурные отзывы о его внешности. Ну а для роли «нашегозеленского» подходил только Косанов. И часть возбудившейся публики, накрытой либеральной волной, докатившейся с Днепра, щедро наделила его несуществующими доблестями и надеждами, которых он не подавал. Без него его женили. Он поначалу даже слегка киксанул, но потом обдёргался и засвистал на диво.

Разумеется, Косанов о троне и не помышлял — равно как и его сторонники, которые были уверены, что их фаворита непременно «кинут». Но это кидалово было им потребно и сладостно. Постылую свадьбу мечталось им обратить в хорошую драку. И нужен был вожак, который потом ответит за кипиш. Они выбрали Косанова. Он отказался. И это его выбор, достойный уважения.

6

Эти забавные пляски вокруг урн отчётливо выявили осадочные пласты протестной породы, способной в короткое время превратиться в тринитротолуол бунта, разумеется, бессмысленного и беспощадного. А это действительно опасно. И не только потому, что худой мир лучше изрядной ссоры. Крутая заваруха (и к гадалке не ходи), скорее всего, обернётся чумовым и бестолковым ма́хачем, щедро сдобренным дерьмом и кровью. Эта воронка неизбежно затянет в себя сначала основные этнические, а позже родоплеменные, сословные, клановые и другие группы, что отбросит страну в доцивилизационный период, где будут хозяйничать вооружённые маргиналы, наделённые избыточным инстинктом войны. Они дремлют в придонном иле относительно спокойной жизни, но резво всплывают на поверхность в условиях хаоса, порождением которого и являются. Я не прорицатель, я не вглядываюсь в будущее, прозревая в нём эту тупую «жесть»; я оглядываюсь назад, в прошлое, и вижу её там, и понимаю, что она вернётся в любой момент. Не будите лихо, пока оно тихо.

Однако утомлённые монаршим солнцем обыватели, мозг которых набит хламом плесневелых фантазий, этой угрозы не чуют. Они пребывают под кайфом пьяного мифа, толкающего их на баррикады, которые они не умеют строить. У них, видимо, где-то в мозжечке засели картинки штурма Зимнего, которые снял Эйзенштейн для пропагандистского кино. Они не в силах оторвать вожделенного взгляда от млечных прелестей сисястой бабы с картины Эжена Делакруа. Каждый второй у них – Артур Риварес, «Овод» из слезливой брошюры Войнич, а каждая третья мнит себя Верой Засулич или Софьей Перовской. И всем им нужен немедленный результат. Чтобы не частями, а сразу. Чтобы проснуться однажды в совершенно новой стране, где правят честные и молодые, дерзкие и красивые, которые сделают всё, чтобы дети учились в школе, а старики были здоровы и сыты. И автобаны — как в Германии, и банковские счета — как в Эмиратах, и пенсии – как в Норвегии.

Весь этот густопсовый вздор складирован где-то в затерянных кладовках подсознания, он тлеет там, как на мусорной свалке, прорываясь наружу ядовитыми язычками, уговаривающими «выйти на площадь». А власть, напуганная до икоты, тупо работает на упреждение, науськивая многоруких центурионов хватать всех без разбора, как встречных, так и поперечных. И каждый вечер, в час назначенный накидывает на клетку говорливых сетевичков большой плат с невидимым ликом, чтобы раздухарившиеся попугайчики угомонились. И не услышали парижского крупье, подзуживающего их поставить на большой птичий базар.

Глупо, аж жуть.

7

И что делать?

А чёрт его знает.

Прежде всего, успокоиться, охолонуть. Принять на веру, что улица это не народ. Толпа рожает не истину, а массовые неврозы, которые мелкими бесами поскачут по улицам и площадям. А потом явятся новые упыри, пожрут старых и усядутся на трон, как на унитаз.

Будут муки потом.

Всё опять повторится сначала.

Я люблю тебя, жизнь.

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