Астана. 19 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Суд отправил на новое рассмотрение дело об отказе акиматом в проведении митинга в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«Решение Сарыаркинского районного суда города Астаны от 19 марта 2019 года по данному делу отменить, дело направить в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе, апелляционную жалобу удовлетворить частично», — постановил городской суд Нур-Султан в среду по итогам рассмотрения апелляционной жалобы общественного деятеля Санавар Закировой по признанию незаконным отказа столичного акимата в проведении митинга.

Сама Закирова заявила о своем дальнейшем намерении бороться за конституционные права граждан.

«Мы намерены дальше судиться, как говориться, в районном суде мы опять же будем биться за свою правоту», — сказала общественница.

Также, она пояснила о несоответствии фото-материалов, предоставленных акиматом суду с выделенного участка.

«Вы, наверное, видели фотографии, которые предоставил акимат – эти фотографии были не с адреса Пушкина-Кудайбердыулы, потому что вот эти вот деревянные изделия, которые они показали, то есть деревянная горка, а также животные их на месте Пушкина-Кудайбердыулы – в сквере их нет вообще. И тут речь идет о ледовом городке, а они предоставляют деревянные изделия, а фотографии были без даты и без времени – соответственно, суд их не принял, хотя суд обязывал акимат предоставить акт приема-передачи и договор, заключенный между подрядчиком, чтобы предоставили все подтверждающие документы, которые говорят о том, что «да, действительно строился ледовый городок», — отметила Закирова.