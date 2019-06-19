Астана. 19 июня. КазТАГ – Mercedes Gelandewagen, Т27 млн и землю в Боровом вымогали у бизнесмена из Нур-Султана, сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

«Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан 17 июня пресечена противоправная деятельность преступной группы, вымогавшей у предпринимателя города Нур-Султан «М» Т27 млн, земельный участок в поселке Боровое Акмолинской области, площадью 10 соток и автомашину марки Mercedes Gelandewagen», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По информации КНБ, «при совершении преступления члены преступной группы угрожали жизни и здоровью «М» и членам его семьи, используя холодное оружие и муляжи огнестрельного оружия, внешне конструктивно сходные с боевым».