Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 21 июня. КазТАГ – Доллар США относительно данных за четверг в пятницу подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т378,8, а продажи – Т381,2.

В Алматы в обменниках $1 в среднем покупают по Т378,9, а продают по Т380,6.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют равна Т380, а продажи – Т381,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т380,56.