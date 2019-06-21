Нур-Султан. 21 июня. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в пятницу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть республики находится под влиянием антициклона, где сохраняется погода без осадков, лишь в северной части и в горных районах юго-востока Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, местами ожидается туман, усилением ветра, на севере со шквалом, на юге с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +11+13, днем +25+27.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью +16+18, днем +29+31.

В Шымкенте облачно, ветер 3-8 метров в секунду. Днем +34+36, ночью +17+19.

В Акмолинской области местами град, днем местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, шквал. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Северо-Казахстанской области днем дождь, местами сильный с грозой, также днем местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, шквал, ночью местами туман. Днем +20+25, ночью +11+16.

В Алматинской области в горной местности возможен небольшой дождь, местами ожидается ветер 15-21 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +16+21.

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-21 метров в секунду. Днем +31+36, ночью +17+22.

В Кызылординской области днем местами ожидается ветер 15-21 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +17+22.

В Костанайской области днем местами гроза, также днем местами ожидается ветер 15-21 метров в секунду с пыльной бурей, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Карагандинской области местами туман. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Атырауской области днем сохраняется сильная жара, кроме того, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +21+26.

В Актюбинской области днем сохраняется сильная жара, местами тоже сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +15+20.

В Мангистауской области местами днем сохраняется сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +20+25.

В Западно-Казахстанской области местами днем сохраняется сильная жара. сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Туркестанской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +17+22.

В Павлодарской области без осадков. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Восточно-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +22+27, ночью +7+12.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики значительных изменений не ожидается, будут наблюдаться колебания уровней воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.