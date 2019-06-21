Неповиновение сотруднику государственной фельдъегерской службы может стать адмнарушением в РК

Нур-Султан. 21 июня. КазТАГ – Неповиновение сотруднику государственной фельдъегерской службы может стать административным нарушением в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В КоАП РК (…) 1) в оглавлении заголовок статьи 667 изложить в следующей редакции: «Статья 667. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя», — говорится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел».

В той же статье 667 заголовок и часть первую после слов «органа военной полиции» намерены дополнить словами «государственной фельдъегерской службы».

«3) в статье 804 («Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях» – КазТАГ): часть первую дополнить подпунктом 69) следующего содержания: «69) государственной фельдъегерской службы (статья 667)», — сказано в документе.

Кроме того, в случае принятия поправок, сотрудники государственной фельдъегерской службы смогут получать жилищные выплаты.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 1 июля.