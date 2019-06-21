Правила выплаты госстипендий студентам планируют изменить в Казахстане

Нур-Султан. 21 июня. КазТАГ – Правила выплаты государственных стипендий студентам планируют изменить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В правилах назначения, выплаты и размеры государственных стипендий обучающимся в организациях образования (…) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Государственная стипендия назначается студентам, интернам, магистрантам, обучающимся по государственному образовательному заказу, а также переведенным на обучение по государственному образовательному заказу, получившим по результатам промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) эквивалент оценок, соответствующие оценкам «отлично», «хорошо», — говорится в проекте постановления правительства.

Таким образом, из действующей формулировки правил после слов «отлично» и «хорошо» планируют исключить формулировку «и выплачивается ежемесячно с первого числа месяца, следующего за экзаменационной сессией или промежуточной аттестацией обучающихся, включительно до конца месяца, в котором заканчивается семестр».

«Дополнить (правила – КазТАГ) пунктами 4-1 и 4-2 следующего содержания: «4-1. Студентам, интернам, магистрантам, ликвидировавшим оценки FX, соответствующие оценке «неудовлетворительно», в период промежуточной аттестации и каникул, и получившим эквивалент оценок, соответствующие оценкам «отлично», «хорошо», назначается государственная стипендия в соответствии с пунктом 4 настоящих правил. 4-2. Государственная стипендия выплачивается ежемесячно с первого числа месяца, следующего за промежуточной аттестацией (экзаменационной сессией) и каникулами, включительно до конца месяца, в котором заканчиваются академический период, промежуточная аттестация и каникулы. Обучающимся выпускных курсов государственная стипендия выплачивается до даты отчисления в связи с окончанием вуза», — сказано в документе.

Инвалидам по зрению и инвалидам по слуху, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и находящиеся под опекой (попечительством), обучающимся по государственному образовательному заказу, государственная стипендию намерены выплачивать при отсутствии академической задолженности по результатам промежуточной аттестации (экзаменационной сессии). Таким образом, наличие «неудовлетворительных оценок» может перестать быть основанием для отказа в выплате стипендий.

Кроме того, ряд поправок хотят внести в целях уточнения действующей редакции. Помимо этого, планируются изменения, направленные на минимизацию коррупционных рисков.

«В постановлении правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 «Об утверждении размеров, источников, видов и правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь» в приложении 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. Выплаты расходов на питание в организациях высшего и (или) послевузовского образования студентов, обучающихся по образовательному гранту в республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный женский педагогический университет» министерства образования и науки Республики Казахстан осуществляются в денежном эквиваленте путем зачисления физическим лицам их сумм на текущий счет, открытый в банке по выбору получателя денег», — говорится в проекте.

Приложение 6 того же постановления «Об утверждении размеров, источников, видов и правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь» планируют дополнить абзацем следующего содержания: «Выплаты расходов на одежды и обуви в организациях высшего образования осуществляются в денежном эквиваленте путем зачисления физическим лицам их сумм на текущий счет, открытый в банке по выбору получателя денег».

«В приложении 7 дополнить абзацем следующего содержания: «Выплаты расходов на одежды и обуви в организациях высшего образования осуществляются в денежном эквиваленте путем зачисления физическим лицам их сумм на текущий счет, открытый в банке по выбору получателя денег», — сказано в документе.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 2 июля.