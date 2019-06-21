Нур-Султан. 21 июня. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и пяти областях Казахстана из-за жары, грозы и ветра, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«23-24 июня в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областях, 24 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидается очень сильная жара +40+43», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Также сообщается, что 22 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал. Днем ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с.

«В Нур-Султане утром и днем 22 июня ожидается гроза. Днем ветер северо-западный, северный порывы 15 м/с», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.