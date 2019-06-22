Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут местами дожди с грозами, усилением ветра, шквалом, возможен град. На севере Казахстана ночью и утром местами туман. На юге и западе сохранится погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 7-12, днем порывы 15 м/с. Температура днем +23+25, ночью +14+16.

В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Днем +30+32, ночью +17+19.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура днем +33+35, ночью +17+19.

В Северо-Казахстанской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами – ветер 15-20 м/с, шквал, ночью и утром местами туман. Днем +14+19, ночью +10+15.

В Акмолинской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем местами – ветер 15-20 м/с. Температура днем +17+22, ночью +11+16.

В Костанайской области ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами – ветер 15-22 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами – ветер 15-22 м/с, днем местами град. Температура днем +26+31, ночью +13+18.

В Алматинской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, ветер 15-22 м/с, град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +14+19.

В Жамбылской области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, ветер 15-22 м/с. Температура днем +30+35, ночью +17+22.

В Карагандинской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами – ветер 15-20 м/с, шквал, возможен град, местами днем сохраняется сильная жара. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Павлодарской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 м/с, шквал. Температура днем +22+27, ночью +10+15.

В Атырауской области днем сохраняется сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +21+26.

В Актюбинской области местами днем сохраняется сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +29+34, ночью +14+19.

В Мангистауской области местами днем сохраняется сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +22+27.

В Западно-Казахстанской области местами днем сохраняется сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +28+33, ночью +14+19.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +18+23.

В Туркестанской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +32+37, ночью +15+20.

«В ближайшие трое суток на горных реках юго-востока и востока республики ожидается увеличение водности в связи с прогнозами дождей, повсеместных и сильных в горах. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.