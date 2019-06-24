Двух замакимов назначили в Актюбинской области

Актобе. 24 июня. КазТАГ — Двух заместителей акимов назначили в Актюбинской области, передает корреспондент агентства.

«Первым заместителем акима области назначен Рахат Сыдыков, заместителем акима области – Амангали Бердалин, руководителем управления информатизации и внешних связей Актюбинской области – Сергей Беккер», — сообщил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин на совещании в акимате в понедельник.

57-летний Рахат Сыдыков на посту замакима Актюбинской области будет курировать вопросы пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, государственных закупок.

55-летний Амангали Бердалин в должности замакима области будет курировать вопросы сельского хозяйства, ветеринарии, земельных отношений, контроля за охраной и использованием земель.

Ранее сообщалось, что экс-заместитель акима Актюбинской области Мавр Абдуллин назначен акимом Актобе. На этом посту он сменил Ильяса Испанова, который руководил областным центром 3 года.