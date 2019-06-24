Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ — Силы средства пожарных подразделений не могут подъехать и приступить к тушению пожара в Арыси, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«Сейчас интенсивность взрывов спала, но все же есть периодические взрывы и в этой связи наши силы средства пожарных подразделений не могут подъехать и приступить к тушению пожара. По пострадавшим общее количество еще неизвестно. Продолжается работа по эвакуации (…) из города Арысь по направлениям город Шымкент, Мунтайтас», — сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов в понедельник.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыл министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

По последним данным, на месте инцидента проводятся пожарные и эвакуационные работы. Создана рабочая группа во главе акимом области. Распоряжением акима Арыси проводится эвакуация населения в сельский округ Мунтайтас, что в 50 км от города Арысь, для этого привлечены 20 автобусов. Также для эвакуации населения акиматом города Шымкент отправлены 36 автобусов. В Шымкенте развернуто 15 эвакуационных пунктов.

В различных регионах страны в связи со взрывом открыты горячие линии местных ДЧС.

АО «Пассажирские перевозки» сообщило также о задержке движения пассажирских поездов на участке Шымкент – Арысь – Тимур.

Позднее Otyrar сообщил, что при взрыве боеприпасов в Арыси пострадали около десяти человек, трое в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что жители близлежащих к Арыси населенных пунктов эвакуируются самостоятельно.

В пресс-службе управления здравоохранения Туркестанской области сообщили, что 23 человека доставлены в медучреждения области в результате взрыва боеприпасов в Арыси.

В МВД РК позднее сообщили, что по данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.