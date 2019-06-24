Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 24 июня. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за субботу в понедельник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т377,4, а продажи – Т379,6.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 в среднем покупают по Т378,2, а продают по Т380,1.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т379, а продажи – Т381,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т377,18.