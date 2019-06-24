Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ — Дождь с грозой ожидается в Нур-Султане и Алматы в понедельник, в Шымкенте без осадков, рассказали в пресс-службе РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +12+14.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +13+15.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура днем +35+37, ночью +20+22.