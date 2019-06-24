Молодежь должна принимать активное участие в формировании политики – генсек ООН

Алматы. 24 июня. КазТАГ – Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш считает, что молодежь должна принимать активное участие в формировании политики, сообщает пресс-служба ООН.

«Молодые люди должны принимать активное участие в принятии решений и формировании политики, от которой напрямую зависит их будущее. Принятая в 1995 году Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, может служить своего рода руководством по координации работы с молодежью и расширению прав и возможностей молодых людей», — сказал Гутерриш на молодежном форуме в Лиссабоне.

Он подчеркнул, что перед новым, самым многочисленным молодым поколением в истории стоят сложнейшие задачи. Глава ООН напомнил о проблемах, с которыми сталкивается современная молодежь.

«Пятая часть молодых людей на планете не имеет работы и образования. Четвертая часть страдает в результате вооруженных конфликтов и насилия. Миллионы девочек стали матерями, не достигнув совершеннолетия. Такие явления, как травля в интернете, только усугубляют ситуацию; ежегодно 67 тыс. подростков кончают жизнь самоубийством», — сказал генсек.

Кроме того, отметил он, если в ближайшее время международное сообщество не найдет решения таких проблем, как изменение климата, неравенство и нетерпимость, это обернется катастрофическими последствиями для нынешнего молодого поколения.

«Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года и Парижское соглашение по климату, принятые всеми странами-членами ООН четыре года назад, – это путь в решению глобальных проблем сегодняшнего дня», — отметил генсек ООН.

Также он напомнил о необходимости решения проблемы гендерного неравенства.

«Мы не можем построить сильное, справедливое общество без полноправного участия половины населения. И я вижу, как ситуация в этой сфере постепенно меняется по всему миру», — добавил Гутерриш.