Второе за 10 дней совместное заседание палат парламента состоится в Нур-Султане

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Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Второе за 10 дней совместное заседание палат парламента состоится в Нур-Султане, передает корреспондент.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 28 июня 2019 года в 10.00 в городе Нур-Султане», — говорится в документе, распространенном в понедельник мажилисом.

Напомним, 20 июня в Нур-Султане уже проходило совместное заседание законодательного органа. Тогда было заслушано послание Конституционного совета.

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